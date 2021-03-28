Нутрициолог развеяла главный миф о пользе молока

Она объяснила, что при пастеризации коровьего молока кальций превращается из органической формы в неорганическую.

Нутрициолог Кристина Журавлева объяснила, почему организм человека плохо усваивает кальций, который содержится в "магазинном" молоке, сообщает zakon.kz.

В беседе со "Звездой" она объяснила, что при пастеризации коровьего молока кальций превращается из органической формы в неорганическую.

Она отметила, что это же касается и других молочных продуктов, например, творога.

Если же в организме выявлен дефицит кальция, получить его можно, увеличив потребления петрушки. Журавлева отметила, что так этого микроэлемента на порядок больше. А рекордсменами по содержанию кальция являются мак и кунжут.

Ранее ученые из испанского университета Овиедо развеяли популярный миф о том, что существуют так называемые "суперпродукты". Специалисты назвали это понятие маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ. Единственным по-настоящему суперпродуктом они посчитали материнское молоко.

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