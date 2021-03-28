Биртанову в четвертый раз продлили домашний арест

По словам адвоката, генпрокуратура дала указание на повторную комиссионную экспертизу для установления ущерба. То есть за 11 месяцев ущерб толком и не установлен.

Экс-главе Минздрава Елжану Биртанову вновь продлили домашний арест, сообщает zakon.kz.

По словам его адвоката – Дмитрия Куряченко, это уже четвертый раз.

Суд упорно не желает видеть не только отсутствие события преступления, но и непричастность Биртанова к нему. А следствие, несмотря на указание президента страны "отделять зерна от плевел" пытается на шелухе строить обвинение, как дом на песке. адвокат Дмитрий Куряченко

Адвокат отмечает, что следствие сделало все, что могло. Генпрокуратура дала указание на повторную комиссионную экспертизу для установления ущерба. То есть за 11 месяцев ущерб толком и не установлен.

И падающие штаны обвинения не смог удержать даже эксперт из ЦАРКА своим сомнительным заключением об ущербе. адвокат Дмитрий Куряченко

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года.

Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

3 ноября в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Елжана Биртанова. Отмечалось, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Позднее в суд Нур-Султана поступали поручительства за бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова от известных врачей и общественных деятелей. Они не верят в его виновность.

Также казахстанцы запустили акцию в поддержку экс-министра.Он поблагодарил их за поддержку

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