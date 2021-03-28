Год назад общественный транспорт Нур-Султана стал бесплатным для детей

В настоящее время бесплатным проездом пользуются также участники и инвалиды ВОВ, и лица, приравненные к ним, пенсионеры, а также получатели государственных социальных пособий.

В Нур-Султане уже ровно год, как дети ездят бесплатно в общественном транспорте. Льготный проезд для всех несовершеннолетних запустили в марте 2020 года по поручению акима столицы Алтая Кульгинова. Так, с момента введения бесплатного проезда дети совершили около 7 млн 600 тысяч поездок, сообщает zakon.kz.

Ровно год назад по поручению акима города Нур-Султан Алтая Кульгинова для всех несовершеннолетних детей, независимо от их статуса, был введен бесплатный проезд. Это решение распространилось и на детей-жителей пригородов. Данная мера была введена еще до карантина. Обязательным условием для проезда является наличие школьной транспортной карты, для ее валидации в автобусе. Это позволит видеть пассажиропоток и определять приоритетные направления. Детям до семи лет транспортная карта не требуется". председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Бекмырза Игенбердинов

К слову, за год для детей выпущено почти 40 тысяч школьных транспортных карт, из них более 7 тысяч – в текущем году.

В настоящее время бесплатным проездом пользуются также участники и инвалиды ВОВ, и лица, приравненные к ним, пенсионеры, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста, многодетные матери, многодетные семьи, инвалиды, дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

Подать заявку на оформление школьной транспортной карты можно обратившись в Центральную кассу по проспекту Р. Кошкарбаева, 50/1, либо онлайн на сайте transcard.kz с доставкой на дом.

Напоминаем, согласно Закону "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", каждый регион и местный исполнительный орган самостоятельно формирует свой бюджет и определяет льготы. Поэтому бесплатный проезд предоставляется только детям до 18 лет, проживающим и обучающихся в столице и ее пригородных районах, обслуживаемых маршрутами City Transportation Systems (CTS).

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