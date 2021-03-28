Из-за перекрытого Суэцкого канала Европе грозит дефицит кофе

В очереди на проход через Суэцкий канал сейчас стоит 321 судно.

Европа столкнулась с началом дефицита кофейных зерен. Причиной стал закрытый для судоходства Суэцкий канал из-за застрявшего на мели поперек русла контейнеровоза Ever Given, сообщает zakon.kz.

Как пишет финская газета Helsingin Sanomat, в очереди на проход через Суэцкий канал сейчас стоит 321 судно. По оценке судоходной компании Lloyd’s List, блокировка судов обходится мировой торговле в 400 млн долларов в час.

Закрытие Суэцкого канала также затрудняет финский экспорт. Так, застряло более 250 контейнеров со свининой финского производителя Atria, направляющихся в различные страны Азии. Контейнеры со свининой находятся на 20 различных судах, ожидающих в настоящее время разрешения ситуации в Суэцком канале.

Также под угрозой поставок в Европу находятся кофейные зерна, которые обычно импортируются через Суэцкий канал. По данным газеты, теперь можно ожидать дополнительных задержек на две или три недели, что может привести к истощению запасов у многих европейских производителей кофе.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!