Сильные дожди и снег. Погода на 29 марта в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики.
Прогноз погоды на 29 марта предоставил РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.
По-прежнему атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК, пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель, на юге – гроза. РГП "Казгидромет"
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами – гроза.
В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях местами – туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем 3°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -5°, облачно.
Прогноз погоды на 29 марта.
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