Мы с вами должны обезьянничать? - Путин о вакцинации на камеру

Он отметил важность вакцинации для граждан.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал прививаться от коронавируса на камеру, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает? (...) Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", - заявил он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, ему "перед прививкой измерили температуру, так, по-моему, все делают".

Также глава государства отметил важность вакцинации для граждан, если они хотят "чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни".

Они эффективные, надежные и безопасные. (...) Надеюсь, что все эти характеристики сохранятся, - подчеркнул Путин, говоря о трех отечественных вакцинах от COVID-19.

По его данным, в России уже привились свыше 6 млн человек.

Это очень приличный показатель. Из них 4 млн 300 тыс. - это люди, которые получили уже двойную прививку: первый и второй укол сделали, - добавил российский лидер.

Путин сделал прививку от коронавируса 24 марта.

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