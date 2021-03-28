Онлайн-трансляция матча сборных Казахстана и Франции

Матч идет на "Астана Арене".

Онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 сборных Казахстана и Франции.

20:52 - Послематчевое интервью Талгата Байсуфинова: Я могу ответить по Абату и Аимбетову. На данный момент он не готов еще, не получал практику в клубе. Следующая игра со сборной Украиной, он готовится. Замены были плановыми, хорошо, что ребята выдержали до конца темп игры. Пять замен и три паузы по регламенту. Мы дали возможность поиграть футболистам молодым. Вы знаете, я могу одно сказать, нам надо будет проанализировать игру. Во втором тайме мы взорвались на второй половине поля. В целом, ребята выдержали. Единственное, мы не смогли забить гол, но на это есть свои причины.

20:50 - В последние минуты дополнительного времени сборная Казахстана активизировала атаку, однако она не была реализована. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу сборной Франции.

20:48 - Танирберген бьет по воротам сборной Франции, мяч летит выше.

20:46 - Судья дал дополнительные 4 минуты.

20:44 - На 88 минуте матча нападающий Владислав Васильев уходит с поля. Его заменяет полузащитник Эльхан Астанов. Со стороны сборной Франции Усмана Дембеле сменяет Кингсли Коман.

20:43 - Дембеле получает предупреждение.

20:39 - На поле вышли молодые игроки сборной Казахстана Максим Самородов и Рамазан Каримов. Они сменили Руслана Валиулина и Азата Нургалиева. Ранее тренер Талгат Байсуфинов говорил, что обязательно даст как минимум двоим молодым игрокам выйти на поле против сборной Франции.

20:37 - Танги Ндомбеле уходит с поля, его сменяет Мусса Сиссоко.

20:30 - Мбаппе бьет в нижний левый угол, Мокин блестяще отбил удар!

20:29 - Атака Киллиана Мбаппе задержана Ерлановым и Алипом. Судья назначает пенальти.

20:24 - Мокин спасает ворота от удара Дембеле. Сборная Франции разыграла угловой удар.

20:20 - Первая замена у сборной Казахстана - Ян Вороговский заменил Серикжана Мужикова, Еркебулан Тунгышбаев вышел на поле вместо Максима Федина.

20:15 - Первые замены со стороны сборной Франции: Киллиан Мбаппе сменяет на поле Антони Марсьяля, Виссам Бен Йеддер заменил Антуана Гризманна. Адриен Рабьо вышел на поле вместо Поля Погба.

20:12 - Удар Марсьяля по створам ворот сборной Казахстана отбил Мокин.

20:00 - Начало второго тайма.

19:44 - Минуту спустя розыгрыш углового привел к автоголу в исполнении Сергея Малого. Счет на табло - 0:2 в пользу французской команды.

19:43 - Сергей Малый спас Казахстан от второго забитого мяча.

19:40 - До окончания первого тайма осталось пять минут. Контроль мяча в большей степени за сборной Франции.

19:35 - Сборная Казахстана закрывается на своей половине поля.

19:20 - Счет в матче открыл Дембеле на 20 минуте.

19:15 - На 14 минуте матча первое нарушение со стороны сборной Казахстана. Франция бьет штрафной с 25 метров. Атака не разыграна.

19:08 - Мяч перелетает с одной стороны поля на другую. Обе сборные обменялись атаками около ворот соперника.

19:03 - Игра идет на пустом стадионе из-за мер безопасности.

19:00 - Исполнены гимны Франции и Казахстана, матч начался.

С первых минут встречу начнут: Мокин, Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин, Мужиков, Тагыберген, Васильев, Нургалиев, Федин.

Дидие Дешам выпустит следующих игроков: Льорис, Динь, Лангле, Зума, Дюбуа, Ндомбеле, Погба, Марсияль, Гризманн, Лумар, Дембеле.

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