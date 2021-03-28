Аким обратился к алматинцам

Он призвал жителей города "строго соблюдать карантинные меры".

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, сообщает zakon.kz.

С 20 по 27 марта зарегистрировано 3169 случаев КВИ, темп заражения населения не снижается. Ситуация осложняется также из-за новых штаммов вируса, выявленных у алматинцев. За сутки 27 марта зарегистрировано 510 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 415 случаев с симптомами и 95 без симптомов. Случаев пневмонии с 1 августа - 1666. В марте отмечен резкий рост заболеваемости со 132 случаев в сутки, достигнув в третьей неделе марта в среднем 355 случаев в сутки, в настоящее время 450-500 в сутки, с одновременным увеличением количества выполненных ПЦР-тестов до 8000 в сутки, в том числе до 4500 тестов по самообращению в частные лаборатории, - привел такие данные Сагинтаев в прямом эфире "Акимат LIVE".

По его словам, основными местами заражения остаются предприятия торговли и общепита, где происходит порядка 42% всех случаев заражения КВИ. В связи с этим, как объяснил аким, были приняты адекватные меры, исходя из ситуации, дважды пошли на усиление карантинных мер – с 20 и с 29 марта.

Поэтому я обращаюсь ко всем горожанам – необходимо строго соблюдать карантинные меры, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от проведения массовых мероприятий и посещения мест массового скопления, - сказал Сагинтаев.

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Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

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27 марта главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о продлении жесткого карантина в Алматы.

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