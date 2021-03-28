Квоту на приобретение вакцины "Спутник V" увеличат для Алматы

Об этом сообщил аким города.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, когда в городе начнется массовая вакцинация, сообщает zakon.kz.

Сейчас у нас идет вакцинация российской вакциной "Спутник V". Мы в феврале получили первую партию - небольшую - 1750. Февраль мы полностью двухкомпонентно пропустили. В основном вакцинировали медиков. В начале марта было получено 10 800 доз первого компонента, их так же привили. В основном так же были привиты медики, учителя и работники полиции. (...) На сегодня (почти 16 тыс.) все вакцины, которые мы имели на руках, мы полностью пропустили, - сказал он в прямом эфире "Акимат LIVE".

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По его словам, в апреле ожидается поступление больших объемов вакцины в город.

Мы ожидаем, что в апреле у нас будут большие объемы вакцины поступать. Это в основном "Спутник V". Квота, которая нам выделена, - 65 тыс. на апрель. Я вчера разговаривал с премьер-министром страны. Мы говорили о том, что 65 тыс. для Алматы - это мало. С учетом того, что сейчас растет заражаемость, нам необходимо увеличить квоту, на что премьер-министр дал свое согласие. И я думаю, что в ближайшее время мы квоту пересмотрим и нам ее увеличат. В связи с этим мы сейчас готовим большое количество прививочных мест. Потому что пропустить 70-100 тыс. только в рамках наших поликлиник (невозможно - прим. ред.), - отметил аким.

Как подчеркнул градоначальник, в массовой вакцинации будут задействованы все поликлиники, а также, по его словам, "будут работать мобильные бригады по вакцинации".

Плюс еще - по примеру больших европейских городов (...) крупные площадки будут использованы для массовой вакцинации. Сегодня некоторые владельцы торговых центров (...) предлагают использовать их площади под прививочные пункты, - добавил Сагинтаев.

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Вакцинация проводится согласно алгоритму, утвержденному МЗ РК. Определены три этапа, по которым в первую очередь иммунизации подлежат медики, сотрудники правоохранительных органов, сферы образования и граждане, которые относятся к группам риска - лица на диспансерном учете с хроническими заболеваниями.

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Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

27 марта главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о продлении жесткого карантина в Алматы.

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