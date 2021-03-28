Летевший из Москвы с неисправными закрылками Boeing благополучно сел в Краснодаре

Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.

Ранее объявивший об аварийной посадке в Краснодаре самолет Boeing-737 благополучно приземлился в краснодарском аэропорту, передает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

Самолет приземлился, посадка [прошла] благополучно в 18:19. пресс-служба аэропорта Краснодара

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что в данный момент ведомство выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что Boeing-737, следующий из Москвы в Краснодар, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения из-за рассогласования механизации закрылков.

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