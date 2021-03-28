Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз поручили разгрузить

По словам главы администрации канала Усама Рабиа, в настоящее время задействовано 14 буксиров.

Поручено начать подготовку к разгрузке контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале, передает zakon.kz.

По данным РБК, такое поручение дал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По словам главы администрации канала Усама Рабиа, ситуация улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.

Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что из-за прилива буксиры не всегда могут работать, - цитирует главу администрации Суэцкого канала телеканал Al Arabia.

Рабиа добавил, что в настоящее время задействовано 14 буксиров.

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23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м км Суэцкого канала. В условиях сильной песчаной бури контейнеровозов развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате инцидента было полностью заблокировано судоходство по каналу. Водоизмещение контейнеровоза составляет 220 тыс. тонн, а его длина - 400 м.

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В ночь на субботу, 27 марта, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинули с места. Это удалось после того, как из-под корабля было изъято более 20 тыс. тонн грунта.

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27 марта Рабиа сообщил, что одна из причин инцидента в канале с контейнеровозом Ever Given - песчаная буря, которая сопровождалась сильным ветром. При этом он не исключил и человеческий фактор.

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