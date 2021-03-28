Об опасности "коронавирусного стыда" предупредили ученые

Они выяснили, что чувство стыда увеличивает сроки борьбы с пандемией.

Ученые из Университета Лидса Беккета и Кентского университета предупредили об опасности "коронавирусного стыда", передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, они выяснили, что чувство стыда, появляющееся у людей из-за заражения COVID-19, увеличивает сроки борьбы с пандемией.

Из-за стыда, как установили эксперты, люди отказываются сообщать о симптомах коронавируса в надлежащие органы и практиковать социальное дистанцирование.

Как пишет Daily Mail, исследование проводилось в США, Италии и Южной Корее.

Ученые определили, что одно из определяющих факторов в том, сообщали ли люди окружающим о заражении COVID-19 - отсутствие доверия к правительству.

Согласно исследованию, в Италии и Южной Корее, странах с высоким уровнем доверия властям, люди чаще следовали указаниям медиков и соблюдали установленные меры предосторожности. В США, где уровень доверия к правительству ниже, граждане зачастую игнорировали антикронавирусные меры.

По словам одного из авторов исследования - доктора Джованни Траваглино, "когда власти устанавливают политику и регуляции касаемо коронавируса, они должны осознавать, что стигматизация и обвинения людей в заражении могут обернуться против них самих".

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