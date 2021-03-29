Назван лучший игрок матча Казахстан - Франция

Им стал голкипер сборной Казахстана Александр Мокин.

Голкипер сборной Казахстана - 39-летний Александр Мокин признан лучшим игроком матча квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Франции. Он обошел Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Поля Погба, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kz.

Оценки игрокам матча Казахстан - Франция выставил авторитетный портал WhoScored.

Лучшим игроком матча признан Александр Мокин с оценкой 8,0. На его счету отраженный пенальти от Килиана Мбаппе, а также семь сейвов.

Сообщается, что вторым игроком по рейтингу у хозяев, несмотря на автогол, стал защитник Сергей Малый - 7,0. Он совершил 88% точных передач, сделал три успешных отбора и выиграл одно верховое единоборство. Также оценку получили Асхат Тагыберген и вышедший на замену Ян Вороговский - 6,7.

Высший балл - 7,8 - в составе сборной Франции получили два игрока: автор забитого мяча Усман Дембеле и сделавший результативную передачу Антони Марсьяль. Среди игроков левого фланга гостей были оценены на 7,3 балла Тома Лемар и Люка Динь. Все четыре игрока вошли в топ-5 и расположились за Мокиным.

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28 марта на "Астана Арене" прошел матч квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Франции. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Первый гол в ворота Казахстана забил Усман Дембеле. На 44 минуте при розыгрыше углового автогол оформил Сергей Малый. Во втором тайме на поле вышел Килиан Мбаппе. Самый дорогой футболист мог забить третий гол через пенальти. Однако голкипер Александр Мокин отгадал направление удара и отбил мяч.

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