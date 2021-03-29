Астанчанин украл для подруги пять букетов из цветочного магазина

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Его задержали.
Полицейскими Нур-Султана задержан неоднократно судимый за кражи 33-летний житель столицы, сообщает zakon.kz.
Находясь в нетрезвом состоянии, задержанный в вечернее время суток проник через подвальное окно в цветочный магазин и украл пять букетов из роз и тюльпанов общей стоимостью 70 тыс. тенге. Для подстраховки злоумышленник уговорил своего знакомого, чтобы последний понаблюдал за прохожими. Покинув место преступления, мужчины на такси направились к своей подруге, где подозреваемый подарила ей украденные букеты. Установив личность цветочного вора при помощи камер видеонаблюдения, полицейские доставили подозреваемого в полицию. пресс-служба Департамента полиции Нур-Султана
В ведомстве сообщили, что мужчина дал признательные показания.
В отношении задержанного проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы, - добавили в ДП.
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