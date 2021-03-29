"Летники" и приложение Ashyq возобновят работу в Алматы

Об этом сообщил аким города.

28 марта после введения строгих ограничительных мер в новом постановлении главсанврача Алматы прошла встреча акима города Бакытжана Сагинтаева с бизнес-сообществом, сообщает zakon.kz.

На встрече с акимом присутствовали члены регионального совета Палаты предпринимателей Алматы, Делового совета, а также представители местного исполнительного органа.

Сагинтаев отметил серьезность эпидемиологической ситуации в Алматы, осложненной распространением мутированных штаммов вируса.

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По его словам, сейчас ситуация по темпам распространения намного сложнее, чем была летом прошлого года. С 1 января по 27 марта зарегистрировано 14 856 случаев против 18 521 за весь 2020 год. За сутки 27 марта всего зарегистрировано 510 случаев коронавирусной инфекции.

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На встрече члены регионального совета Палаты предпринимателей Алматы озвучили свои предложения и подняли вопросы о предоставлении поддержки от государства.

Есть определенная социальная проблематика. Порядка 50 тыс. предприятий на данный момент запрещены или ограничены по своей деятельности. Это 20 тыс. арендаторов, 25 тыс. рынков и базаров, 5 тыс. ресторанов и кафе. В них занято около 250 тыс. граждан. У людей нет возможности платить по обязательствам: кредиты, налоги, коммунальные услуги, долги, нет возможности платить зарплату. председатель регионального совета Палаты предпринимателей Алматы

Члены регионального совета предложили прямое финансирование из бюджета на зарплаты сотрудников и покрытие арендных платежей на время действия запретов и ограничений, а также рассмотреть возможность прямых выплат из бюджета за каждый день вынужденного простоя предприятий.

По словам акима города, касаемо мер поддержки по налогам, ведутся переговоры и этот вопрос совместно отрабатывается вместе с Правительством.

Сегодня мы с главным санврачом Алматы обсуждали вопрос касательно летников, где по итогам встречи решено возобновить работу летних площадок, соответствующие изменения будут внесены в постановление. Бакытжан Сагинтаев

По итогам встречи решено совместно проработать ряд мер поддержки субъектов бизнеса, в части закрытия оплаты коммунальных услуг, долгов, уменьшая городской бюджет и снимая с других расходов.

Также принято решение возобновить в Алматы работу пилотного проекта Ashyq.

Основное решение – это вакцинация. За апрель месяц мы должны поставить минимум 100 тыс. доз вакцины. Сейчас инфраструктура готовится на более широкий формат, владельцы больших ТРЦ приходят с инициативой и готовы отдать свои площади, чтобы можно было на этих территориях проводить вакцинацию, - сказал аким.

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Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

27 марта главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о продлении жесткого карантина в Алматы.

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