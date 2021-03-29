Лидер сборной Казахстана по футболу представил доказательство своей травмы

Казахстанская федерация футбола выразила недовольство руководству московского ЦСКА из-за сокрытия информации о здоровье Зайнутдинова.

Казахстанский футболист, полузащитник российского клуба ЦСКА и лидер сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов представил доказательство своей травмы, из-за которой не смог принять участие в матче против сборной Франции, сообщает zakon.kz.

Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм! Я всегда еду в сборную с большим желанием! Всевышний все расcтавит на места! - написал он в Instagram-Stories, сопроводив его фотографией медицинского протокола.

Как сообщает Спорт РИА Новости, Казахстанская федерация футбола выразила недовольство руководству московского ЦСКА из-за сокрытия информации о здоровье полузащитника армейцев Бактиера Зайнутдинова.

У Бахтиера есть мышечное повреждение. Я крайне недоволен руководством ЦСКА, потому что футболиста не лечат, не предоставляют данных о его физическом состоянии. Когда он приехал в расположение сборной, мы ему сделали полное обследование, провели МРТ. Два дня он потренировался со сборной, потом у него случился рецидив. О сроках восстановлениях пока говорить сложно. генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин

По данным sports.kz, в послематчевом интервью главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов подтвердил, что Зайнутдинов не был готов к игре.

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28 марта на "Астана Арене" прошел матч квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Франции. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Первый гол в ворота Казахстана забил Усман Дембеле. На 44 минуте при розыгрыше углового автогол оформил Сергей Малый. Во втором тайме на поле вышел Килиан Мбаппе. Самый дорогой футболист мог забить третий гол через пенальти. Однако голкипер Александр Мокин отгадал направление удара и отбил мяч.

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