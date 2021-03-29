Эксперты оценили последствия блокировки Суэцкого канала

На проход через канал в очереди стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти.

Последствия блокировки Суэцкого канала, где сел на мель контейнеровоз Ever Given, оценили эксперты, передает zakon.kz.

Как заявил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию, управляющий директор компании Branko Terzic & Associates LLC Бранко Терзич, долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале будут минимальным, но цены на нефть могут вырасти в краткосрочной перспективе.

(Ситуация - прим. ред.) окажет ограниченное воздействие в краткосрочной перспективе, на следующей неделе, однако Суэцкий канал действительно используются для транспортировки 8% мирового объема сжиженного природного газа. СПГ, который перевозится через канал, в основном катарский, и предназначен для Европы. Долгосрочное воздействие будет минимально, поскольку ожидается, что Суэцкий канал скоро будет разблокирован, - заявил он.

В свою очередь руководитель морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса (США) профессор Рокфорд Вайтц заявил ТАСС, что дополнительная неделя простоя в работе Суэцкого канала может вызвать серьезные перебои в поставках в Европе, которые выльются в ощутимые финансовые потери.

Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими. Товары, ожидающие транзита через канал, будут доставлены с возможной задержкой в семь-десять дней. Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои, - считает эксперт.

По его мнению, в частности, из-за простоя могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы в Европе, которые зависят от стабильных и предсказуемых поставок нефти с Ближнего Востока через Суэцкий канал, перебои в логистике могут заставить их покупать углеводороды на открытом рынке.

Кроме того, как считает Вайтц, блокировка этой водной артерии может привести в Европе к дефициту электроники и других товаров, импортируемых из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Произошедшее, по его мнению, заставит пересмотреть регламент прохождения судов через канал.

Блокировка Суэцкого канала продемонстрировала риск для международной системы доставки, который исходит от увеличивающихся в размерах контейнеровозов, построенных в течение последних лет. Перебой заставит руководство Суэцкого канала пересмотреть свою операционную деятельность и, возможно, ввести дополнительные процедуры безопасности при навигации, такие как выделение дополнительных буксиров для больших судов, пересекающих канал, - заключил Вайтц.

Как сообщается, в настоящее время на проход через канал в очереди стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти.

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23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м км Суэцкого канала. В условиях сильной песчаной бури контейнеровозов развернуло, в результате чего он уперся носом в один берег, кормой - в другой. В результате инцидента было полностью заблокировано судоходство по каналу. Водоизмещение контейнеровоза составляет 220 тыс. тонн, а его длина - 400 м.

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В ночь на субботу, 27 марта, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинули с места. Это удалось после того, как из-под корабля было изъято более 20 тыс. тонн грунта.

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27 марта глава администрации канала Усама Рабиа сообщил, что одна из причин инцидента в канале с контейнеровозом Ever Given - песчаная буря, которая сопровождалась сильным ветром. При этом он не исключил и человеческий фактор.

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