Мощный взрыв произошел на нефтехранилище в индонезийском Балонгане

При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека.

29 марта на нефтехранилище в индонезийском Балонгане произошел мощный взрыв, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В результате взрыва пострадали не менее четырех человек. Инцидент произошел на предприятии индонезийской государственной нефтяной компании Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява).

Когда произошел инцидент, рядом проходили четыре местных жителя, они получили ожоги, - говорится в заявлении компании, размещенном на сайте.

Отмечается, что их сразу доставили в отделение интенсивной терапии.

По одной из версий, причиной происшествия мог стать удар молнии. Власти эвакуировали жителей близлежащих районов. Также радиостанция Elshinta информировала, что пожару предшествовал взрыв.

Перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.

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