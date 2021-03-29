Дастин Порье объявил дату третьего поединка с Макгрегором

На UFC 257 Порье взял реванш у Макгрегора, победив нокаутом во втором раунде.

Боец UFC Дастин Порье назвал дату третьего поединка против экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах ирландца Конора Макгрегора, сообщает zakon.kz со ссылкой на isport.ua.

32-летний американец разместил пост в Twitter с надписью "10 июля". Таким образом он подтвердил планы главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, который рассчитывал на третий бой Порье и Макгрегора на турнире UFC 264.

Стоит отметить, что на 10 июля запланирован турнир UFC 264.

На UFC 257 Порье взял реванш у Макгрегора, победив нокаутом во втором раунде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!