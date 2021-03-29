Мы требуем оказать медицинскую помощь Навальному - врачи из РФ выступили с обращением

Специалисты разного профиля призвали оказать незамедлительную медицинскому помощь оппозиционеру.

Более 20 врачей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Таруса, Пскова, Твери и Перми подписали открытое обращение во ФСИН по поводу ухудшения здоровья Алексея Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Insider.

Специалисты разного профиля призвали оказать незамедлительную медицинскому помощь оппозиционеру, который отбывает наказание в ИК-2 города Покров Владимирской области.

По мнению авторов письма, ухудшение самочувствия Алексея Навального может быть связано с осложнениями после отравления, которое произошло в августе 2020 года, или с развившимся заболеванием на фоне незавершенного периода реабилитации.

Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей. Считаем также, что неприменение к заключенному с острой болью в такой ситуации адекватных мер обезболивания является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой,— говорится в письме.

25 марта адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что его здоровье ухудшилось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!