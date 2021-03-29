Новую мутацию коронавируса выявили в Чехии 

Эта мутация не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса.

Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в Чехии выявили новый штамм коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Чешское телевидение, незафиксированная ранее мутация, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Ее исследования продолжаются.

В Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, эпидемическая обстановка остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе.

В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1 515 029, а количество умерших из-за последствий заражения - 25 874.

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