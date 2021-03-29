Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz. 29 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них:

  • в городе Алматы – 33012 (+415),
  • в городе Нур-Султан – 30034 (+346),
  • в ВКО – 22800 (+38),
  • в Павлодарской области – 19060 (+46),
  • в Атырауской области – 18514 (+75),
  • в Карагандинской области – 17471 (+88),
  • в Акмолинской области – 15239 (+52),
  • в ЗКО – 14876 (+94),
  • в Костанайской области – 13709 (+39),
  • в СКО – 13001 (+21),
  • в Алматинской области – 13110 (+120),
  • в городе Шымкенте – 6745 (+45),
  • в Жамбылской области – 6348 (+19),
  • в Актюбинской области – 5081 (+61),
  • в Туркестанской области – 4470 (+10),
  • в Мангистауской области – 4396 (+10),
  • в Кызылординской области – 4007 (+13).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 236,
  • в городе Алматы - 210,
  • в городе Шымкенте - 3,
  • в Акмолинской области - 40,
  • в Алматинской области - 73,
  • в Атырауской области - 78,
  • в ВКО - 22,
  • в ЗКО - 8,
  • в Карагандинской области - 67,
  • в Костанайской области - 10,
  • в Кызылординской области - 2,
  • в Павлодарской области - 28,
  • в СКО - 5
  • в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели 217 168 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬38
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Ожидается массовое заражение домашних животных коронавирусом - эксперт
Фотографа из Казахстана обвинили в подготовке теракта в Калининграде