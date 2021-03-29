Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 28 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них:
- в городе Алматы – 33012 (+415),
- в городе Нур-Султан – 30034 (+346),
- в ВКО – 22800 (+38),
- в Павлодарской области – 19060 (+46),
- в Атырауской области – 18514 (+75),
- в Карагандинской области – 17471 (+88),
- в Акмолинской области – 15239 (+52),
- в ЗКО – 14876 (+94),
- в Костанайской области – 13709 (+39),
- в СКО – 13001 (+21),
- в Алматинской области – 13110 (+120),
- в городе Шымкенте – 6745 (+45),
- в Жамбылской области – 6348 (+19),
- в Актюбинской области – 5081 (+61),
- в Туркестанской области – 4470 (+10),
- в Мангистауской области – 4396 (+10),
- в Кызылординской области – 4007 (+13).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 236,
- в городе Алматы - 210,
- в городе Шымкенте - 3,
- в Акмолинской области - 40,
- в Алматинской области - 73,
- в Атырауской области - 78,
- в ВКО - 22,
- в ЗКО - 8,
- в Карагандинской области - 67,
- в Костанайской области - 10,
- в Кызылординской области - 2,
- в Павлодарской области - 28,
- в СКО - 5
- в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели 217 168 человек от COVID-19.
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