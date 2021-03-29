Президент Венесуэлы предложил нефть в качестве платы за поставку вакцин от коронавируса

По словам Мадуро, страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин.

28 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины, - сказал глава государства в эфире телеканала Venezolana de Television.

По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 156 тыс., умерли 1 555 человек.

В настоящее время Венесуэла получает вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) о доступе Венесуэлы к вакцинам через механизм COVAX. Однако на прошлой неделе власти страны заявили, что не будут использовать вакцину AstraZeneca - один из основных препаратов, поставляемых по линии COVAX в Латинскую Америку.

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