Ученый предупредил о массовом заражении домашних животных коронавирусом

По его словам ,когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных.

Ученый выразил мнение, что заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом эпидемии COVID-19, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор Института имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, - сказал Гинцбург.

По его словам, очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать человека, при этом еще и эволюционировать. Человечеству необходимо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127 млн заболевших, свыше 71,9 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли.

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