В Восточном Казахстане снизили цены на новое жилье

В после зрения антимонопольщиков попали три компании застройщиков.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Восточно-Казахстанской области в деятельности ряда застройщиков усмотрел признаки сговора по установлению и поддержанию завышенных цен на коммерческое жилье, сообщает zakon.kz.

В частности, в после зрения антимонопольщиков попали ТОО "Достар май", ТОО "Service СМУ" и ТОО "VK Invest Company".

В соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса РК этим трем застройщикам направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства. Все уведомления Департамента исполнены, - сообщили в Антимонопольном ведомстве.

К примеру, ТОО "Достар май" снизило цены с 350 тысяч до 220 - 280 тысяч тенге за кв. метр, в зависимости от комфортности и этажности.

Кроме того, застройщики заверили, что будут принимать меры по недопущению впредь нарушений конкурентного законодательства.

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