Казахстан приблизился к "красной" зоне

Согласно свежим данным, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Атырауская область и ЗКО.

Опубликована матрица оценки эпидситуации в регионах страны по состоянию на понедельник, 29 марта, передает zakon.kz.

Согласно свежим данным, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Атырауская область и ЗКО.

В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская, Карагандинская области.

Остальные регионы в "зеленой" зоне.

Несмотря на преобладающее большинство регионов в благоприятной по коронавирусу зоне, Казахстан в матрице оценки приблизился к "красной" зоне.

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