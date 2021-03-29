Застрявшее в Суэцком канале судно сняли с мели

Судно пока находится под охраной.

Судно-контейнеровоз Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, сняли с мели. Об этом сообщает Bloomberg, передает zakon.kz.

Остается неизвестным, как скоро канал будет открыт для движения судов.

По данным Reuters, судно пока находится под охраной.

Инцидент с судном произошел 23 марта. Ever Given перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури. Судно уперлось носом и кормой в берега русла. Из-за этого образовался затор из более чем 450 судов.

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