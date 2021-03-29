Как выгодно продать машину

Рекомендуется делать это весной, расширить географию предложения, выложить в объявлении больше фотографий машины.

Эксперты рекомендую выставлять на продажу своего железного коня весной, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В российском авто-сервисе дали ряд универсальных советов, как выгоднее продать авто. Рекомендуется делать это весной, расширить географию предложения, выложить в объявлении больше фотографий машины и отразить ее историю, например, предоставить чеки и заказ-наряды об обслуживании авто.

Продавайте автомобиль весной. Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок - не исключение. В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках, - рекомендуют эксперты.

Следующий совет. Не рекомендуется перекрашивать машину перед продажей.

Родная краска - весомый аргумент при выборе машины, поэтому при повреждениях, царапинах и потертостях лучше постараться заполировать и отремонтировать автомобиль без перекраски.

Если машину нужно продать срочно, рассмотрите вариант продажи юридическому лицу.

Часто автовладельцы не спешат продавать свое авто юридическим лицам, поскольку не все понимают процедуру продажи или боятся, что за автомобиль будет предложена низкая цена. На самом деле процесс не сильно отличается от обычной сделки между физическими лицами. Более того, сделки с юридическим лицом зачастую безопаснее, а на поиски организации-покупателя уйдет меньше времени, - отметили в автосервисе.

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