Сапиев дал неожиданный прогноз на реванш Шарипова-Очигава

Олимпийский чемпион ожидает равный бой.

Олимпийский чемпион, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев поделился своим прогнозом на предстоящий бой-реванш между казахстанкой Фирузой Шариповой и россиянкой Софьей Очигавой, передает zakon.kz.

- Реванш Очигава - Шарипова называют самым ожидаемым поединком в женском боксе. Что Вы думаете по этому поводу?

- Первый их поединок был довольно близким. Надеюсь, что во втором бою моя землячка Фируза Шарипова покажет очень хороший бокс и сможет одержать победу. Во-первых, в первом бою у Очигавы было больше международного опыта. Она завершила любительскую карьеру, будучи трехкратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и финалисткой Олимпиады. У Фирузы в карьере этого не было. И за последние годы Фируза набралась опыта, побеждала многих соперниц именно на профессиональном ринге. Я думаю, что теперь опыта стало больше как раз у Фирузы. Во-вторых, Фируза младше и сильнее заряжена. Так что будем надеяться на ее победу.

- А у кого больше шансов на победу?

- Шансы есть у обеих спортсменок, как и в любом бою. Может сыграть свою роль его величество нокаут, так что загадывать тут ничего нельзя. Могу сказать, что я предполагаю равный бой.

- Как оцениваете развитие карьеры Фирузы после ее возвращения на ринг?

- Фируза соскучилась по рингу. Был перерыв, связанный с ее личной жизнью. Я думаю, что благодаря этому простою у Фирузы появится еще больше желания достичь чего-то - возможно, и в физическом плане у нее будет рост. Все зависит от нее самой и ее команды, тренеров, которые позволят ей вырасти в профессиональном плане и достичь больших результатов.

- Хотите что-нибудь ей пожелать?

- Желаю Фирузе, чтобы всю себя она отдала боксу, чтобы трудилась, несмотря на лень и усталость, потому что в спорте бывает это. И когда уже опускаются руки, чтобы она легко переживала такие моменты и не обращала внимания на те трудности, которые могут возникнуть. Желаю, чтобы она твердо шла к своим большим целям и работала над собой. И здоровья - чтобы все это выдержать.

Бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой состоится 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани. На кону будут стоять титулы чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе, принадлежащий россиянке.

Подготовил Альберт Ахметов

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