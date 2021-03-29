Специальный представитель президента по международному сотрудничеству появится в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Специальный представитель президента по международному сотрудничеству является политическим государственным служащим.
Министерство иностранных дел подготовило проект указа Президента РК "О Специальном представителе Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству", передает zakon.kz.
Как следует из положения, специальный представитель президента по международному сотрудничеству является политическим государственным служащим, и назначается на должность и освобождается от должности главой государства по представлению руководителя администрации президента. При этом он подотчетен президенту.
В основные задачи специального представителя входят:
Планируется, что специальный представитель будет осуществлять следующие функции:
Назначение специального представителя Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству повысит продвижение основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив Президента Республики Казахстан, - отмечается в пояснительной записке МИДа.
Финансирование деятельности специального представителя будет осуществляться из бюджетных средств, выделенных Администрации Президента РК.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 апреля.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!