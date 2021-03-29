Курс доллара снизился на торгах

Доллар подешевел на 1,03 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 423,22 тенге, снизившись на 1,03 тенге, передает zakon.kz.

Более существенное снижение отмечается у курса евро.

Так, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 422,5-424,5 тенге, евро – 498,7-500,7 тенге, рос. рубль - 5,60-5,67 тенге.

Между тем цены на нефть снижаются на торгах 29 марта.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,25%, составив $59,60 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 2,03% — до $63,12 за баррель.

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