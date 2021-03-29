Алмасадам Саткалиев назначен на пост председателя "Самрук-Қазына"

Ранее эту должность занимал Ахметжан Есимов.

Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" нового председателя правления — Алмасадама Саткалиева, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства поблагодарил прежнего председателя правления Фонда Ахметжана Есимова за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Казахстан и эффективную работу на различных государственных постах за годы Независимости. Премьер-Министр отметил успешное решение А. Есимовым задач по трансформации и модернизации АО "ФНБ "Самрук-Қазына", повышению его роли в диверсификации и развитии казахстанской экономики. Представляя нового главу Фонда Алмасадама Саткалиева, Аскар Мамин отметил его большой опыт работы в сфере энергетики и системе АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставили перед Фондом "Самрук-Қазына" важные задачи по созданию благоприятных условий для дальнейшего устойчивого развития национальной экономики путем развития топливно-энергетического сектора, инфраструктуры, транспортно-логистического и индустриального потенциала страны, привлечения инвестиций и поддержки отечественных товаропроизводителей, — сказал А. Мамин.

Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "механик, математик-прикладник", Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета. Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

В 1997-2001 годах работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

В 2001-2006 годы занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC".

В 2006-2007 годах являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

В январе 2007 года назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

В 2008-2009 годы — первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC", 2009-2011 годы — президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

В 2011 году назначен управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Қазына", 2011-2018 — председатель совета директоров, председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2018 года по настоящее время — управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

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