Женщина 20 лет летала на самолетах без билета. Ей грозит тюрьма

Ее задерживали много раз.

Серийная безбилетная пассажирка Мэрилин Хартман из США попала в тюрьму без возможности выйти под залог после ареста в международном аэропорту О'Хара. Причина в том, что она покинула жилой комплекс, где за ней велось электронное наблюдение. А началась ее история в далеком 2002 году, когда она впервые летела на самолете "зайцем" в Копенгаген, передает zakon.kz.

69-летняя Хартман за 19 лет успела бесплатно слетать 30 раз не только в Копенгаген, но и в Сиэтл, Феникс, Филадельфию, Атланту, Сан-Франциско, Лондон. Впервые она попалась в 2014-м: пассажирку вычислили во время ее путешествия из Сан-Хосе в Лос-Анджелес. Ее арестовали, но вскоре выпустили с предупреждением. Страх тюрьмы при повторном нарушении не остановил "зайчиху": спустя 7 месяцев после того случая она снова бесплатно летела на самолете.

Ее серия продолжилась в аэропорту Скай-Харбор в Фениксе. 14 августа Хартман получила предупреждение за попытку проникнуть на контрольно-пропускной пункт без билета. Двенадцать дней спустя она была арестована в терминале аэропорта за преступное вторжение. Через день после этого Хартман снова видели бродящей возле контрольно-пропускного пункта, сообщала полиция Феникса.

Она была арестована во Флориде в 2015 году. Еще один арест последовал в О'Харе в 2016 году за нарушение условий испытательного срока, запрещающих ей ступать на территорию аэропорта. По сообщению WBBM, она была приговорена к шести месяцам домашнего ареста в психиатрической больнице за нарушение распоряжений суда не посещать аэропорты.Затем она была снова арестована в О'Харе в январе 2018 года после того, как британские официальные лица задержали ее в Лондоне. Ей было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в нарушении границы и одному уголовному преступлению в отношении кражи после того, как ей удалось проехать из Чикаго в Лондон без паспорта или посадочного талона.

В октябре 2019 года ее арестовали после того, как она пыталась пройти через службу безопасности О'Хара без посадочного талона или удостоверения личности.WBBM сообщил, что Хартман была освобождена из тюрьмы округа Кук и поставил под домашний мониторинг в марте 2020 года после нападения в тюрьме и после того, как пандемия коронавируса стала проблемой для заключенных. Работники аэропорта О'Хара запомнили особую пассажирку по имени. Но теперь шутки кончились.

Офис шерифа округа Кук сообщил CNN в своем заявлении, что полиция пресекла очередную попытку женщины совершить бесплатный полет. Едва электронное наблюдение показало, что Мэрилин покинула дом, где должна была находиться по решению суда, полиция попыталась выйти с ней на связь, но она не взяла трубку. Ее устройство показало, что она двигалась в направлении международного аэропорта О'Хара.

Когда следователи направлялись в аэропорт, офис шерифа уведомил полицейское управление Чикаго, что Хартман, по-видимому, направляется в аэропорт, говорится в заявлении. Около 13:38 полиция была уведомлена о том, что Хартман находится недалеко от Терминала 1. В заявлении говорится, что на ее устройстве для наблюдения за лодыжкой сработала сигнализация, и она была задержана полицейскими Чикаго. В офисе шерифа заявили, что Хартман не заходила ни в какие охраняемые зоны.

69-летний Хартман была водворена в тюрьму округа Кук. По словам ее адвоката Парла Роу-Тейлора, Хартман предстала перед окружным судом округа Кук в четверг. По словам Роу-Тейлора, в настоящее время Хартман не может выходить под залог.

Даже если бы она могла внести залог по одному делу, ее все равно не выпустили бы из-за запрета на освобождение под залог, - сказал изданию Роу-Тейлор.

По словам Роу-Тейлора, Хартман должна вернуться в суд 7 апреля.

В среду Роу-Тейлор заявил, что Хартман продолжает бороться с проблемами психического здоровья, и охарактеризовала свои действия, которые привели к аресту во вторник, как рецидив.

Она продолжает бороться как "бездомный в системе", которая не предназначена для адекватного решения проблем психического здоровья, которые представляет г-жа Хартман. До этого ареста г-жа Хартман в течение последних полутора лет была стабильной, сговорчивой и без инцидентов. К сожалению, рецидивы - это часть того, что иногда случается во время лечения. Рецидивы необходимо устранять путем лечения, а не с применением наказания, - считает адвокат.

Роу-Тейлор добавил, что Хартман - ненасильственный человек, "который не доказал, что рискует причинить вред другим".

Власти A Safe Haven, некоммерческого дома, в котором проживала Хартман, сообщили WBBM, членской организации CNN, во вторник они не комментировали, как Хартман удалось покинуть резиденцию.Репортеры, которые следили за ее арестами, сказали, что успех ее маневров уклонения зависит от ее способности сливаться с толпой в качестве, казалось бы, безобидной пожилой белой женщины.

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