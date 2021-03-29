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Холод вернется в Казахстан

Фото: Pixabay 29 марта 2021, 11:50

Осадки прекратятся

Синоптики РГП "Казгидромет" спрогнозировали понижение температуры на большей части Казахстана, передает zakon.kz.

Это будет вызвано вторжением антициклона из районов Москвы. Будет наблюдаться постепенное прекращение осадков.

Под влиянием фронтальных разделов на юге и юго-востоке страны выпадут осадки. Местами по стране ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

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