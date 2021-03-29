В Караганде назначили нового руководителя Управления здравоохранения

Ранее он был заместителем руководителя Управления здравоохранения.

Новым руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области стал Гамаль Токсамбаев. Прежний глава Управления Ержан Нурлыбаев стал внештатным советником акима по вопросам здравоохранения, передает zakon.kz.

Гамаль Токсамбаев стал новым руководителем Управления здравоохранения области. Его представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн, - говорится в сообщении Управздрава.

У Гамаля Токсамбаева два высших образования: в 1998 году окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, а в 2014-м - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "экономика".

Трудовую деятельность начал в 1999 году врачом-хирургом в МСЧ Шахтинска. Затем в течение нескольких лет работал врачом-хирургом в Областной клинической больнице в Караганде.

С 2009 по 2011 год был главным хирургом в Управлении здравоохранения области. В течение пяти лет был заместителем директора КГП "Областной медицинский центр".

С 2016 по 2019 год работал директором КГП "Центральная больница г. Сарани".

До настоящего назначения был заместителем руководителя Управления здравоохранения Карагандинской области.

Ранее руководителем Управления был Ержан Нурлыбаев. 16 марта стало известно, что он освобожден от этой должности и назначен директором областной клинической больницы. Также он стал внештатным советником акима Карагандинской области по вопросам здравоохранения, где будет курировать работу оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

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