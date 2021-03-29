Хулиганство девочек-подростков попало на видео в Актау 

Они разбили стеклянную дверь в кафе.

В Актау девочки-подростки молотком разбили стеклянную дверь в кафе "Арабелла", сообщает zakon.kz.

На видео видно, как они по очереди бьют стеклянную часть двери молотком. Подростки ничего не украли, просто разбили дверь и сбежали.

Владелица кафе не обращалась в полицию.

Не хочется портить девочкам жизнь, побаловались, всякое бывает. Надеемся, что их родители это увидят или они сами придут с повинной, возместят ущерб, - рассказала Lada.kz хозяйка кафе.

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