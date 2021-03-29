Труп мужчины нашли возле мусорного контейнера в Павлодаре 

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Полиция выясняет обстоятельства преступления.
В Павлодаре возле мусорного контейнера обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает zakon.kz.
По подозрению в совершении тяжкого преступления была задержана женщина. Она водворена в ИВС, - сообщил Pavlodarnews.kz начальник ДП Нурлан Масимов.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК. Полиция выясняет обстоятельства преступления.
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