Назван предшественник Моргенштерна в российском шоу-бизнесе

Он действовал по тому же принципу.

Отар Кушанашвили, грузинский и российский журналист, телеведущий, в своей манере резко высказался о творчестве Моргенштерна (Алишер Валеев) и Дани Милохина, передает zakon.kz.

Имя Моргенштерна не сходит с первых полос газет и главных страничек интернет-СМИ. Запретить его творческую деятельность уже предложили российские депутаты и даже сам экс-ченмпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Не остался в стороне и эпатажный Отар Кушанашвили.

Могу вам сказать по своему примеру: чем гаже, тем лучше, чем омерзительнее, тем лучше, чем оскорбительнее, тем лучше. Это давний закон шоу-бизнеса, - объяснил Отар секрет популярности Моргенштерна в эфире программы "Ходят слухи".

Журналист привел в пример ранний период творчества знаменитого итальянского режиссера Квентина Тарантино, который в своих фильмах, по мнению Кушанашвили, поглумился над рядом неприкосновенных тем, к которым другие режиссеры относились с осторожностью.

Это же я – предтеча Моргенштерна. Но когда я оскорблял Валерия Леонтьева, я делал это, как мне показалось, прочитав книжки, с каким-то изяществом. Чем больше глумления над авторитетами, тем больше шансов на успех, - считает Кушанашвили.

В случае с резкой популярностью тиктокера Дани Милохина важна также его семейная драма (его бросила в детстве мама, он жил в сиротском доме), и в этом плане Отар видит аналогию с судьбой Юрия Шатунова, экс-солиста группы "Ласковый май".

Милохин – сирота, Моргенштерн – "вот где я вас всех видел, тьфу!". "Вот это да! Он нас всех послал!". Всех – это Христоса, Путина... Только они на него внимания не обращают, он никто для них, но в городе Барнаул – на ура (это воспринимают). Песни – одна хуже другой, - заявил журналист.

Отар Кушанашвили думает, что скоро популярность Милохина и Моргенштерна быстро сойдет на него, потому что в интернете появятся еще более наглые персонажи без комплексов.

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