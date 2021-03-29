"Собирали по крупицам". В каком состоянии находится девочка, сбитая грузовиком

Состояние остается тяжелым.

Стало известно состояние девочки, сильно пострадавшей после наезда грузовика, передает zakon.kz.

В пресс-службе Управления общественно здоровья Алматы сообщили, что ребенок переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение.

Состояние тяжелое за счет полученной сочетанной травмы, но стабильное. Ребенка готовят к проведению плановой операции-аутодермапластики (пересадки кожи) ран правой нижней конечности, - сообщили в ведомстве.

Ранее там сообщали, что бабушка ребенка тоже лежит в больнице, ее состояние стабильно тяжелое.

15 марта в Алматы грузовик сбил женщину с ребенком. Основной удар пришелся на 11-летнюю девочку. Ей буквально оторвало ногу, но врачи приняли решение спасти ее.

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