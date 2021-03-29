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Появилось первое видео снежного барса с казахстанского Алтая

Фото: кадр из видео 29 марта 2021, 13:47

Фотоловушки установили в прошлом году.

Появилось первое видео снежного барса с казахстанского Алтая, сообщает zakon.kz.

На территории Арчатинского лесничества в ноябре 2020 года была установлена фотоловушка, с помощью которой удалось получить уникальные видеокадры снежного барса.

Несколько видороликов в 2020 и 2021 годах запечатлели это красивое животное в разных ракурсах. Мы надеемся, что установка фотоловушек и другие современные методы исследования помогут больше узнать о биологии, экологии и других особенностях ирбиса на территории Катон-Карагайского ГНПП, - рассказала начальник отдела науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП.

25 марта снежный барс попал в фотоловушку в Туркестанской области.

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