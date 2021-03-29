Какие требования предъявляются к охранным фирмам и их сотрудникам

Так, с 17 июля 2021 года вводится новая глава, предусматривающая требования для охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Министр внутренних дел РК своим приказом от 15 марта 2021 года внес изменения в квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности, передает zakon.kz.

Так, должность руководителя частной охранной организации, в том числе филиала и представительства, не может занимать лицо:

не имеющее гражданства Республики Казахстан

не имеющее высшее юридическое образование или стаж работы не менее трех лет на командных должностях в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях или

на руководящих должностях в правоохранительных и специальных органах

не прошедшее специальную подготовку

с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящее на учете в организациях,

оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья

имеющее судимость за совершение преступления

освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части 1 статьи 35 или статьи 36 УПК РК до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы

в отношении которого в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности за совершение уголовного проступка выносился обвинительный приговор суда, а также в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности освобожденного от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка

привлеченное к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу охранником или в период нахождения в данной должности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 450, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506, 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670, 673, 675 КоАП

уволенное менее трех лет назад по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции

ранее занимавшее должность охранника частной охранной организации, в период занятия которой с ним был расторгнут трудовой договор по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 10), 11), 12), 15), 16) и 17) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК, менее трех лет назад

При этом необходимо предоставить документы:

Удостоверение личности Диплом или сведения подтверждающие трудовую деятельность Свидетельство специализированного учебного центра Медицинские справки из организаций, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья Справку о наличии либо отсутствии судимости Сведения о совершении лицом уголовного и/или административного правонарушения Сведения подтверждающие трудовую деятельность

Должность охранника не может занимать лицо:

не имеющее гражданства Республики Казахстан и моложе 19 лет

не прошедшее специальную подготовку

с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящее на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья

имеющее судимость за совершение преступления

в отношении которого в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности за совершение уголовного проступка выносился обвинительный приговор суда, а также в течение одного года до принятия на должность охранника или в период нахождения в данной должности освобожденного от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка

Также привлеченное к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу охранником или в период нахождения в данной должности за совершение административных правонарушений по ряду статей КоАП

уволенное менее трех лет назад по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстицииранее занимавшее аналогичную должность, в период занятия которой с ним был расторгнут трудовой договор (по основаниям – см.выше)

Кроме того, с 17 июля 2021 года вводится новая глава, предусматривающая требования для охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Такие объекты должны иметь радиосвязь, не менее двух мобильных групп (групп оперативного реагирования), обеспечивающих выезд на сигналы тревоги с объектов, а также служебное, в том числе огнестрельное оружие.

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