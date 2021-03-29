Кто и как проверяет содержание рекламы лекарств в Казахстане

Реклама лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения должна содержать полные и только достоверные сведения, способствующие рациональному применению рекламируемых товаров.

Реклама лекарств и медицинских изделий должна способствовать их рациональному применению. Для этого в стране начали действовать новые правила. Кто и как следит за их соблюдением, узнал zakon.kz.

По закону, за содержанием рекламы лекарств и медицинских изделий пристально наблюдает Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Перед тем, как запустить в СМИ рекламу, производители или представители фармзаводов должны сдать рекламный ролик на проверку в экспертную организацию - Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС). Документы для проверки предоставляются в Центр обслуживания заявителей НЦЭЛС.

Срок проверки документов после их сдачи в экспертную организацию составляет 10 рабочих дней. В случае, если экспертная организация выявляет несоответствия требованиям правил осуществления рекламы, заявителю направляется письмо, где указываются выявленные замечания для устранения. Если ответа на письмо не последовало или требуемые корректировки не внесены, в выдаче заключения отказывается. Отметим, что ежегодно мы выдаем более 650 заключений по итогам оценки рекламных материалов, - сообщили в НЦЭЛС.

Реклама лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения должна содержать полные и только достоверные сведения, способствующие рациональному применению рекламируемых товаров. Это утверждено обновленным приказом Министерства здравоохранения РК о правилах осуществления рекламы лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, реклама не должна преувеличивать фармакологические свойства и терапевтические показания препарата и область применения для медизделий, вводя потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием. Исключаются любые сравнения с другими лекарствами и медизделиями.

При этом, реклама лекарств должна содержать не только торговое наименование, международное непатентованное название или сведения об активных компонентах в составе, но и основные показания к применению и противопоказания, побочные действия, способ применения и дозы, условия отпуска, указания в отношении применения детьми, беременными женщинами, а также в период кормления грудью. Также обязательно указывается номер и дата выдачи регистрационного удостоверения, дата истечения срока регистрации, название, адрес производителя или торгового представителя в Казахстане.

В рекламе медицинских изделий, помимо торгового наименования, также указываются основные показания к применению, побочные действия и противопоказания при их наличии, название и адрес производителя или представителя в Казахстане, номер и дата выдачи регистрационного удостоверения и дата истечения срока регистрации. Обязателен текст «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья».

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