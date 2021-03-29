На сбой в Интернете жалуются казахстанцы

Пользователи соцсетей сообщили о трудностях в доступе к некоторым сайтам.

Казахстанцы жалуются на низкую скорость интернета, передает zakon.kz.

Пользователи соцсетей сообщили о трудностях в доступе к некоторым сайтам. Согласно данным Downdetector, наблюдались проблемы со входом и в популярные мессенджеры.

Корреспонденты издания запросили информацию у операторов связи. Они утверждают, что на сети работы не проводятся, все работает в штатном режиме.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что с их стороны никаких ограничений не было. В ведомстве отметили, что разберутся в ситуации. При появлении дополнительной информации об этом будет сообщено.

В АО "Казахтелеком" в ответ на запрос сообщили, что на сети компании повреждений не обнаружено. Услуги предоставляются абонентам в штатном режиме. Массовых жалоб со стороны клиентов зафиксировано не было.

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