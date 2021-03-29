9 мая в Москве пройдет парад Победы 

Пока неизвестно, будут ли приглашать иностранных гостей.

9 мая в Москве состоится парад Победы, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, пока неизвестно, будут ли приглашать иностранных гостей на парад Победы.

Вы знаете, что уже министр обороны Сергей Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее - это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором, - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-й годовщины Победы проходил 24 июня. Акция "Бессмертный полк" прошла онлайн.

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