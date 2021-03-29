Дети стали болеть COVID-19 чаще в Алматы

На 6% возросла заболеваемость из-за контактов в семьях.

В Алматы отмечается рост регистрации положительных тестов ПЦР на коронавирус. Это подтверждает высокую заразность мутировавших штаммов. Такой информацией поделилась на брифинге заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова, передает zakon.kz.

По данным ДСЭК, зафиксировано увеличение удельного веса среди заболевших детей до 14 лет с 7% до 11% в последнюю неделю, а также среди детей до 1 года - было 10 случаев в первую неделю марта, сейчас 55 случаев. В остальных возрастных категориях неизменна заболеваемость.

На 6% возросла заболеваемость из-за контактов в семьях, так заразилось 34% алматинцев. На объектах торговли до 20% снизилась доля заразившихся, но она остается высоким из-за посещения продуктовых сетей магазинов и внутри домов.

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