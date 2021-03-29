Похищение девушки попало на видео в Шымкенте  

Начато досудебное расследование.

В Шымкенте похитили девушку. Полиция разбирается в деталях происшествия, передает zakon.kz.

В Шымкенте примерно и 00:45 по 01:15 ночи в 18 микрорайоне возле дома № 62 двое мужчин украли девушку. Предположительно, это автомобиль марки Daewoo Nexia серебристого цвета. Мы сообщили в полицию в 2.05 сразу как получили сообщение, на 102 и дежурному МВД РК в соцсетях. Надеемся, что девушку найдут и она не пострадала, - говорится в сообщении фонда "НеМолчиKZ" в Instagram.

Фонд также опубликовал видео похищения. На кадрах видно, как девушку, молящую о помощи, заталкивают в машину.

В полиции сообщили, что 29 марта в соцсетях распространилось видео, как во дворе одной из многоэтажек города неизвестные лица насильно посадили девушку в автомобиль и увезли. В этот же день по данному факту было начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы).

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что инцидент также попал на камеру видеонаблюдения. Видеозапись была изъята и изучена. Также был проведен опрос жителей близлежащих домов. Была установлена и допрошена женщина, которая сняла на телефон данное происшествие, - сообщили в пресс-службе ДП города.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному происшествию.

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