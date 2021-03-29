В Казахстане создадут рабочую группу по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий

Определен и состав рабочей группы.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовили проект распоряжения премьер-министра РК "О создании рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий", передает zakon.kz.

Рабочей группе предписано в срок до 30 апреля 2021 года:

выработать предложения по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий для регулирования необеспеченных цифровых активов (криптовалюты) и внедрения блокчейн технологий в систему государственного управления;

разработать дорожную карту по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий.

Согласно приложению к распоряжению в состав рабочей группы войдут:

первый заместитель премьер-министра РК, руководитель заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК, заместитель руководителя вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заместитель руководителя заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, секретарь заместитель председателя Национального банка заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК первый вице-министр национальной экономики РК вице-министр финансов РК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития вице-министр юстиции вице-министр энергетики управляющий международным финансовым центром "Астана" (по согласованию) председатель президиума "Казахстанской Ассоциации Блокчейн технологий" (по согласованию) председатель правления объединений юридических лиц "Казахстанская ассоциация блокчейн технологий" (по согласованию) исполнительный директор объединений юридических лиц "Казахстанская ассоциация блокчейн технологий" (по согласованию) директор юридического департамента объединений юридических лиц "Казахстанская ассоциация блокчейн технологий" (по согласованию) председатель объединения юридических лиц "Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане" (по согласованию) координатор по связам с правительством объединений юридических лиц "Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане" (по согласованию)

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 апреля.

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