В Казахстане создадут рабочую группу по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий

Определен и состав рабочей группы.
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовили проект распоряжения премьер-министра РК "О создании рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий", передает zakon.kz.
Рабочей группе предписано в срок до 30 апреля 2021 года:
- выработать предложения по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий для регулирования необеспеченных цифровых активов (криптовалюты) и внедрения блокчейн технологий в систему государственного управления;
- разработать дорожную карту по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий.
Согласно приложению к распоряжению в состав рабочей группы войдут:
- первый заместитель премьер-министра РК, руководитель
- заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК, заместитель руководителя
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заместитель руководителя
- заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, секретарь
- заместитель председателя Национального банка
- заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК
- первый вице-министр национальной экономики РК
- вице-министр финансов РК
- вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
- вице-министр юстиции
- вице-министр энергетики
- управляющий международным финансовым центром "Астана" (по согласованию)
- председатель президиума "Казахстанской Ассоциации Блокчейн технологий" (по согласованию)
- председатель правления объединений юридических лиц "Казахстанская ассоциация блокчейн технологий" (по согласованию)
- исполнительный директор объединений юридических лиц "Казахстанская ассоциация блокчейн технологий" (по согласованию)
- директор юридического департамента объединений юридических лиц "Казахстанская ассоциация блокчейн технологий" (по согласованию)
- председатель объединения юридических лиц "Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане" (по согласованию)
- координатор по связам с правительством объединений юридических лиц "Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане" (по согласованию)
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 апреля.
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