В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидается туман и гололед.

В четырех областях Казахстана 30 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью и утром местами ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью и утром местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

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