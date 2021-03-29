Сколько людей надо вакцинировать, чтобы предотвратить одну смерть от COVID-19

Были исследованы худшие и лучшие сценарии.

Кто должен первыми получать вакцины от коронавируса, рассказали ученые, передает zakon.kz.

Международная группа исследователей COVIDSurg Collaborative, в которую входят более 1000 исследователей из 116 стран, предлагает вакцинировать против SARS-CoV-2 пациентов нуждающихся в плановом хирургическом вмешательстве в приоритетном порядке. Очередные результаты масштабного исследования опубликованы в журнале British Journal of Surgery

Организаторы исследования, а также национальные лидеры по Казахстану - ученые Казахского Национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова Талгат Нургожин, Тимур Салиев, Канат Тезекбаев и Ильдар Фахрадиев, проведели исследования на базах Городской клинической больницы №4, Карасайской центральной районной больницы, КАЗНИИОиР, Алматинского онкологического центра, Городского кардиологического центра Алматы.

В рамках исследования специалисты пытались выявить показатель number needed to vaccinate (NNV): сколько людей надо вакцинировать, чтобы предотвратить одну смерть от коронавируса в год. Этот показатель основан на отношении показателя постоперационной смертности от коронавируса, показателя смертности в международном когортном исследовании (пациенты, проходящие операции) и количестве случаев коронавируса и смертности в общем числе населения. Анализ был основан на том, что вакцина от коронавируса позволяет снизить смертность на 95 процентов. Были исследованы худшие и лучшие сценарии. Как выяснили специалисты, наиболее эффективной вакцинация оказалась в случае с пациентами, готовящимися к операциям.

Самые лучшие показатели были в группе пациентов 70 лет и старше, нуждавшихся в удалении раковых опухолей (вакцинирование 351 человека может предотвратить одну смерть; при позитивном сценарии достаточно 196, при негативном — 816) либо в операциях, не связанных с онкологическими заболеваниями (Необходимо 733 вакцины, 407 в лучшем сценарии и 1664 в худшем). В случае с общим населением, чтобы предотвратить одну смерть требуется вакцинировать 1840 человек, либо 1196 в лучшем случае и 3066 в худшем случае.

На глобальном уровне, если пациенты, нуждающиеся в операциях, получат приоритет в вакцинировании, это поможет предотвратить дополнительные 58 687 смертей от коронавируса в год (115 007 смертей в лучшем случае, 20 177 в худшем). Пациенты, нуждающиеся в операциях, должны получить вакцины раньше остального населения, - резюмируют ученые.

При этом отмечается, что результаты были действительными вне зависимости от уровня распространения коронавируса в разных сообществах.

Как подчеркивают специалисты, вакцинация значительно снизит риск смертности у пациентов, готовящихся к операциям. В 2021 году ожидается, что только 37 стран будут иметь широкий доступ к вакцинам по всему миру, остальные государства смогут это сделать только к концу 2022 года. Таким образом, большинство стран в 2021 году будет отдавать приоритет пациентам, которые больше всех рискуют умереть от коронавируса.

Ученые советуют разработать протоколы вакцинирования пациентов перед операцией, которые также будут учитывать необходимость предотвращения заражения коронавирусом. В дальнейшем специалисты планируют определить вакцины, наиболее эффективные для пациентов, готовящихся к операциям и оптимальные сроки вакцинирования перед операцией.

Помимо этого, ожидается, что вакцинирование пациентов позволит возобновить операции по всему миру — из-за пандемии пришлось отложить более 28 миллионов операций. Особенно это касается регионов, в которых полная вакцинация населения может занять несколько лет. Также вакцинация поможет снизить риск пульмонарных осложнений, что снизит нагрузку на интенсивную медицинскую помощь и стоимость здравоохранения в целом.

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