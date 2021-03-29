Как будет работать общественный транспорт в Нур-Султане

График работы: в будние и по субботам согласно штатному расписанию. В воскресенье работа будет остановлена.

С 30 марта в Нур-Султане вступают в силу новые ограничения. Как это коснется общественного транспорта, прописано в новом постановлении главного санврача столицы, передает zakon.kz.

В документе указано, что работа городского общественного транспорта должна быть обеспечена с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями.

График работы: в будние и по субботам согласно штатному расписанию. В воскресенье работа будет остановлена.

Междугородние внутриобластные автобусные и микроавтобусные перевозки будут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

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